غداً اجتماع البنك المركزي المصري لبحث سعر الفائدة.. الخامس هذا العام

تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، غداً الخميس، الاجتماع الخامس لها خلال العام الجاري 2023، من أجل البحث في أسعار الفائدة في مصر، وتستعرض «الوطن» كافة تفاصيل اجتماع البنك المركزي غداً، الذي ينتظر نتائجه العديد من المواطنين.

غداً اجتماع البنك المركزي المصري.. بحث سعر الفائدة

ويعتبر اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري هو الاجتماع الخامس الذي يُعقد على مدار العام الجاري، لمناقشة سعر الفائدة في مصر، حيث انعقدت قبل اجتماع الغد 4 اجتماعات أخرى، حيث كان الاجتماع الأول في 2 فبراير، والثاني في 30 مارس، والثالث في 18 مايو، والأخير كان في 22 يونيو.

وفي الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري، في شهر يونيو الماضي، تم الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وذلك عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75%.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي القادمة

ومن المنتظر أن يتم عقد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بعد اجتماع الغد الموافق 3 أغسطس 2023، عدد 3 اجتماعات أخرى، أحدها في 21 من شهر سبتمبر، والثاني في 2 من نوفمبر، والاجتماع الأخير لهذا العام، من المقرر عقده يوم 21 ديسمبر المقبل.