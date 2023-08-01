موعد اجتماع البنك المركزي لبحث أسعار الفائدة.. تعرف على التفاصيل

ينتظر العديد من المواطنين الاجتماع الخامس للجنة السياسية النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، وما سيسفر عنه الاجتماع بشأن مناقشة سعر الفائدة في مصر، لذا تستعرض «الوطن» موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، اجتماعها الخامس خلال عام 2023، بعد غد الخميس، لبحث سعر الفائدة في مصر.

وعقدت 4 اجتماعات سابقة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال العام الجاري 2023، وفقاً لجدول الاجتماعات المعلن كالتالي: 2 من شهر فبراير، و30 مارس، و18 مايو، و22 يونيو.

مواعيد الاجتماعات المقبلة

بعد إتمام الاجتماع الخامس بعد الغد للجنة السياسة النقدية، سوف يعقبه 3 اجتماعات أخرى، خلال المواعيد الآتية: 21 سبتمبر، و2 نوفمبر، وأخيرا يوم 21 ديسمبر المقبل.

في السياق ذاته، كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أبقت في الاجتماع الأخير على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75%.