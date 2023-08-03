اجتماع البنك المركزي المصري لبحث سعر الفائدة خلال ساعات

تستعد لجنة السياسات النقدية، لعقد اجتماع البنك المركزي المصري الخامس لها في 2023، خلال ساعات لبحث أسعار الفائدة في مصر، إذ قررت اللجنة في اجتماعها الأخير في يونيو الماضي، الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، إضافة إلى تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وذلك عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75%.

تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري

وتوقعت إدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، حول اجتماع البنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في اجتماعها اليوم، موضحة أن السياسة النقدية الشديدة الحالية أدت إلى تسارع أسعار الفائدة على أذون الخزانة على المدى القصير بالمقارنة بأسعار الفائدة على أدوات المدى الأطول لها.

الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة

شهدت الفترة الماضية، قيام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق 5.25-5.50% أي بإجمالي رفع 100 نقطة أساس منذ بداية العام، و425 نقطة أساس في 2022.

اجتماعات البنك المركزي المصري

ويعتبر اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري هو الاجتماع الخامس الذي يُعقد على مدار العام الجاري، لمناقشة سعر الفائدة في مصر، إذ انعقدت من قبل 4 اجتماعات، في 2 فبراير، و30 مارس، و18 مايو، و22 يونيو.