لجان «الألكو» بالبنوك تجتمع لبحث أسعار الفائدة على الودائع والشهادات.. الأحد

من المتوقع أن تجتمع لجنة الأصول والخصوم في البنوك «الألكو»، اعتبارًا من الأحد المقبل، في البنوك المصرية؛ لمراجعة أسعار الفائدة على الشهادات والودائع وحسابات التوفير وبقية المنتجات المصرفية، في ضوء قرار البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة 1%.

تحديد أسعار الفائدة على الشهادات بالبنوك

وستعلن البنوك المصرية، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، قوائم منتجاتها المصرفية ذات أسعار الفائدة الجديدة، سواء بالتحريك أو بالتثبيت.

رفع أسعار الفائدة 1%

وقررت لجنة السياسات النقديـة بالبنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.