رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

لجان «الألكو» بالبنوك تجتمع لبحث أسعار الفائدة على الودائع والشهادات.. الأحد

كتب:

مارينا رؤوف
11:08 م | الخميس 03 أغسطس 2023
اجتماع البنوك لبحث أسعار الفائدة.. تعبيرية

اجتماع البنوك لبحث أسعار الفائدة.. تعبيرية

من المتوقع أن تجتمع لجنة الأصول والخصوم في البنوك «الألكو»، اعتبارًا من الأحد المقبل، في البنوك المصرية؛ لمراجعة أسعار الفائدة على الشهادات والودائع وحسابات التوفير وبقية المنتجات المصرفية، في ضوء قرار البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة 1%.

تحديد أسعار الفائدة على الشهادات بالبنوك

وستعلن البنوك المصرية، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، قوائم منتجاتها المصرفية ذات أسعار الفائدة الجديدة، سواء بالتحريك أو بالتثبيت.

رفع أسعار الفائدة 1%

وقررت لجنة السياسات النقديـة بالبنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

اقرأ المزيد:

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد رفع سعر الفائدة.. «اعرف عيار 21 بكام»

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 1% للسيطرة على التضخم

اجتماع البنك المركزي المصري لبحث سعر الفائدة خلال ساعات

موعد اجتماع البنك المركزي لبحث أسعار الفائدة.. تعرف على التفاصيل
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.