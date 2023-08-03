أسعار الذهب اليوم في مصر بعد رفع سعر الفائدة.. «اعرف عيار 21 بكام»

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر بعد رفع سعر الفائدة، استقرارا في التعاملات المسائية، بعد قرار لجنة السياسات النقديـة بالبنك المركــزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل الذهب عيار 24 نحو 2463 جنيها للشراء، و2450 جنيها للبيع إذ يعتبر الذهب عيار 24 هو الأكثر تداولا بين الراغبين في شراء السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل الذهب عيار 21 حوالى 2155 جنيها للشراء و1145 جنيها للبيع، وهو نفس سعر تعاملات الصباح دون أي تغيير، حيث يعتبر الذهب عيار 21 هو الأكثر تداولا في المشغولات الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 1847 جنيها للشراء بينما سجل سعر البيع حوالي 1838 جنيها ، وفقاً لآخر تحديثات.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 17240 جنيها وهو نفس سعر تداولات الصباح أيضاً.