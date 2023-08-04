ترامب يتوجه إلى نيوجيرسي بعد التحقيق معه بتهم التآمر على الدولة

غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، واشنطن متجها إلى نيوجيرسي بعد التحقيق معه بتهم التآمر على الدولة وعرقلة الانتخابات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال ترامب، إن «واشنطن» ليست كالتي غادرها سابقا بسبب الفساد الذي رآه.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أشار في وقت سابق، إلى أن لا يمكن السماح بحدوث هذا الاضطهاد السياسي في الولايات المتحدة، مضيفا إن ما يحدث معه هو اضطهاد لخصم سياسي.

الرئيس السابق يدفع ببراءته في جميع التهم

وأمس الخميس، دفع ترامب، ببراءته في جميع التهم الـ 4 الموجهة إليه في إطار محاكمته في أحداث اقتحام مبنى ىالكونجرس «الكابيتول»، في 6 يناير2021 من القاض الفيدرالي، موكسيلا أوبادييايا، وقال إنه غير مذنب في تهمة التحريض على الاقتحام ومحاولة تغيير الانتخابات الرئاسية 2020، والتآمر على الدولة وعرقلة إجراءات حكومية.

وحدد أوبادييايا، موعد مثول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمامه، في 28 يوليو الجاري، في العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

محكمة فيدرالية: يجب التزام ترامب بالحضور عند الاستدعاء

ومساء أمس الخميس، قررت محكمة فيدرالية في واشنطن إطلاق سراح الرئيس ترامب في قضية اقتحام مبنى «الكابيتول» والتدخل في الانتخابات الرئاسية 2020، مشيرة إلى أن يجب أن يلتزم الرئيس السابق بالحضور عند الاستدعاء واحترام القوانين.

وكان ترامب وافق على الشروط المطروحة، من بينها تسليم نفسه في حالة صدور قرار اتهام.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اعلن في وقت سابق، استعداده للاعتقال بتهمة اقتحام مبنى الكونجرس «الكابيتول»، مشيرا إلى أن ذهابه إلى واشنطن ليتم اعتقاله لتحدي انتخابات مزورة ومسروقة،