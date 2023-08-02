ترامب يرد على لائحة الاتهام لقاضي اتحادي: تذكرنا بألمانيا النازية والسوفيت

جرى توجيه أربع اتهامات جديدة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من قاض اتحادي، بسبب جهوده «المزعومة» لعكس هزيمته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وتحويلها إلى انتصار، وهي تهم شبّهها ترامب بجهود القمع السياسي التي قامت بها ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي في تعليق له على الاتهامات الجنائية.

التدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وفي بيان من حملة ترامب الرئاسية لعام 2024، قال الرئيس السابق إنَّه يعتبر لائحة اتهامه، الثالثة له هذا العام، محاولة من جانب إدارة بايدن للتدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2024، وذلك بحسب مجلة «فوربس» الأمريكية.

اتهامات لإدارة بايدن بالنازية والديكتاتورية

ومضى ترامب يقول إنَّ لائحة الاتهام والتهم المصاحبة لها «تذكرنا بألمانيا النازية في الثلاثينيات، والاتحاد السوفيتي السابق، والأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية الأخرى»، ما أدى مباشرة إلى مقتل عشرات الملايين من الناس.

ووصف البيان التهم الأربع، وهي التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر على حقوق المواطنين، وعرقلة إجراءات رسمية، والتآمر لعرقلة إجراء رسمي، بأنها وهمية، كما شكك ترامب في توقيت لائحة الاتهام.

الخلفية الرئيسية

وقالت لائحة الاتهام إنَّ ترامب اتبع وسائل غير قانونية لخفض عدد الأصوات المشروعة وتقويض نتائج الانتخابات.

وتابعت وزارة العدل أن ثلاثة من التهم استهدفت وظيفة أساسية للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة، في إشارة إلى عملية التصويت، وقال ممثلو الادعاء أن ترامب كذب، عن علم، بشأن تزوير الناخبين في ولايات مثل أريزونا وجورجيا، مضيفين أن ترامب نشر ادعاءات كاذبة أو غير موثوقة بشأن الانتخابات، على الرغم من إخباره بأن المعلومات غير صحيحة.

كما أشارت لائحة الاتهام إلى أنَّ ترامب ضغط على نائب الرئيس السابق مايك بنس لرفض نتيجة انتخابات 2020 وأنه وأنصاره استغلوا الهجوم على مبنى الكابيتول الكونجرس من خلال مضاعفة الجهود لتثبيت مزاعم كاذبة عن تزوير الانتخابات.