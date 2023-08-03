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ترامب يغادر منتجعه للوقوف أمام المحكمة للمرة الثالثة.. 40 تهمة

كتب:

عمرو حسني
09:58 م | الخميس 03 أغسطس 2023
ترامب

ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مغادرته منتجعه في ولاية نيوجرسي الأمريكية، من أجل الوقوف أمام المحكمة في واشنطن، بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم.

40 تهمة تواجه ترامب

ويواجه ترامب اتهامات بالتآمر على إلغاء هزيمته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، إذ فاز فيها الرئيس الحالي جو بايدن، ويخوض ترامب تجربة الوقوف أمام المحكمة للمرة الثالثة منذ خروج من الحكم، ويواجه 40 تهمة جنائية بشأن ادعاءات متعلقة بإساءة التعامل مع وثائق سرّية بعد مغادرته مهام منصبه في البيت الأبيض، ورغم هذه التهم لا يزال ينتوي الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

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بقلم عمرو حسني