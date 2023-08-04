ريهام عبد الحكيم تختتم حفلها بمهرجان العلمين الجديدة على «فيها حاجة حلوة»

اختتمت الفنانة ريهام عبد الحكيم فقرتها الغنائية في حفل مهرجان العلمين الجديدة المقام ضمن في مدينة العملين الجديدة على نغمات أغنيتها الشهيرة فيها حاجة حلوة.

ريهام عبد الحكيم في العلمين الجديدة

قدمت ريهام خلال الحفل نخبة من الأغنيات التراثية الشهيرة منها مستنياك وأما براوة، وسهر الليالي، وخاتم سليمان وأنت عمري.

قالت ريهام خلال كلمتها إنها فخورة بما يقدمه مهرجان العلمين الجديدة مشيدة بكل ما توفره الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية من خدمات لخروج المهرجان بأفضل صورة.

ريهام عبد الحكيم تشيد بمهرجان العلمين الجديدة

وأشارت عبد الحكيم إلى أن استمرار المهرجان بتلك الصورة سيعطي لمصر المكانة التى تستحقها، وذلك في حضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا.

يذكر أن مهرجان العلمين كان قد انطلق منتصف شهر يوليو الماضي ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.