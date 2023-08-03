ريهام عبد الحكيم: سعيدة بمشاركتي في حفل غنائي بمهرجان العلمين الجديدة

قالت الفنانة ريهام عبد الحكيم، إنّها سعيدة بالمشاركة في مهرجان العلمين، مشيرةً إلى أنه شيء يشرف مصر ويمنحها مكانتها التي تستحقها، كما أنه متنوع ويغطي كل أنواع الفن بشكل راقٍ جدا، بمشاركة كل كبار النجوم.

«عبد الحكيم»: العلمين مدينة جميلة وموقعها مميز

وأضافت «عبد الحكيم»، في لقاء خاص عبر قناة «إكسترا نيوز»، على هامش حفلها بمهرجان العلمين: «مدينة العلمين جميلة طول الوقت، وموقعها ممتاز وأنا سعيدة جدا بالمشاركة في المهرجان».

مهرجان العلمين إضافة للفن

وتابعت الفنانة ريهام عبد الحكيم، «مهرجان العلمين يضيف الكثير للفنانين الذين يشاركون فيه، فهو يجعل مصرَ في مكانتها التي تستحقها ويشهد مشاركة كبار النجوم، وهو نفس ما يحدث في العالم كله، ومن ثم، يجب أن نكون على الساحة بالشكل الذي يليق بمصر».

ويعتبر اليوم الخميس هو الأول ضمن فعاليات ثالث أسبوع من مهرجان العلمين الجديدة الذي سيتضمن عدة حفلات غنائية يحييها نخبة من نجوم الغناء أمثال حميد الشاعري ومحمد منير واليسا وتامر عاشور ووائل الفشني.