ريهام عبد الحكيم تبدأ حفلها في العلمين على نغمات «أما براوة»

بدأت الفنانة ريهام عبد الحكيم، حفلها الغنائي ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، في دورته الأولى، على نغمات أغنية الفنانة نجاة «أما براوة» تحت قيادة المايسترو محمد الموجي.

من المقرر أن تقدم ريهام عبد الحكيم، خلال الحفل أكثر من 10 أغنيات، منها أغنيات لنجاة الصغير وعبد الحليم حافظ.

ويعد اليوم هو الأول ضمن فعاليات الأسبوع الثالث لمهرجان العلمين الجديدة الذي يتضمن عدة حفلات غنائية يحييها نخبة من نجوم الغناء ومنهم حميد الشاعري ومحمد منير وإليسا وتامر عاشور ووائل الفشني.