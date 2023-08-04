ريهام عبد الحكيم: فخورة بمهرجان العلمين الجديدة

أشادت الفنانة ريهام عبد الحكيم بمهرجان العلمين الجديدة الذي افتتحت فعاليات أسبوعه الثالث على مسرح العلمين الجديدة.

قالت ريهام خلال كلمتها: «فخورة بما يقدمه مهرجان العلمين الجديدة مشيدة بكل ما توفره الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خدمات لخروج المهرجان بأفضل صورة».

مكانة مصر المستحقة

وأضافت أن استمرار المهرجان بتلك الصورة سيعطي لمصر المكانة التي تستحقها، وذلك في حضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا.

حفلة ريهام عبد الحكيم بمهرجان العلمين

قدمت ريهام عبدالحكيم خلال فقرتها عددا من الأغنيات التراثية منها أما براوة ومستنياك بالاضافة لتتر مسلسل خاتم سليمان.

يذكر أن مهرجان العلمين كان قد انطلق منتصف شهر يوليو الماضي ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.