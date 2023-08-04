نائبة أمريكية: وزارة العدل التابعة لبايدن تتدخل في انتخابات 2024

قالت النائبة الجمهورية في مجلس «النواب» الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، إن المزاعم الجديدة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تمثل محاولة للتدخل في الانتخابات الرئاسة 2024 ووضع الخصم الرئيسي للرئيس جو بايدن خلف القضبان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

45 % من الجمهوريين لن يؤيدوا ترامب في انتخابات 2024 الرئاسية

وفي وقت سابق، أظهر استطلاع للرأي العام، أجرته وكالة أنباء «رويترز»، بالتعاون مع مؤسسة «إبسوس» بين أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي، أن 45% من الجمهوريين لن يؤيدوا ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، حال إدانته بتهمة جنائية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال 35% من الجمهوريين، إنهم سيصوتون لترامب في كل الأحوال، فيما أجاب 52% بلا عن السؤال عما إذا كانوا سيصوتون لصالح الرئيس الأمريكي السابق في الانتخابات لو كان يقضي عقوبة السجن الآن، فيما أيده 28%.

وكتبت النائبة النائبة الجمهورية، عبر «تويتر»، إن وزارة العدل التابعة لبايدن تتدخل بنشاط في الانتخابات.

ترامب: يوم حزين للغاية لأمريكا

وأمس الخميس، مثل رئيس الإدارة الأمريكية السابق، في واشنطن، أمام محكمة، بتهمة التآمر لإلغاء نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، وفي وقت سابق، قال ترامب، في خطاب موجه لمؤيديه أنه يواجه تهما موجبة لعقوبات بحوالي 561 عاما في السجن في 3 قضايا جنائية، فيما قررت المحكمة الفيدرالية عدم إيداع ترامب، الحبس، وأمرت بالإفراج عنه.

وقال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب عقب مثوله أمام المحكمة،إن هذا يوم حزين للغاية لأمريكا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.