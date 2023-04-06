محاكمة ترامب.. اعرف أبرز المشاركين وموقف روسيا من قضية الرئيس الأمريكي السابق

علق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب موضحًا أن موسكو لا تتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، متابعًا: «وما أراه هو أنهم (الأميركيين) بخير من دوننا».

من هي المحامية العربية في محاكمة ترامب؟

وتدافع محامية عربية هي لينا حبة في محاكمة ترامب عن الرئيس الأمريكي السابق في قضية شراء صمت ممثلة أمريكية شهيرة عن علاقتها بترامب قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20216.

وولدت حبة في عام 1984 وهاجرت من العراق مع أسرتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية أوائل الثمانينات، ودرست في مدرسة كنت بلاس في عام 2002 وتخرجت في عام 2005 بدرجة بكالوريوس العلوم السياسية ثم حصلت على دكتوراه في القانون بجامعة الكومنولث في عام 2010.

شخصيات بارزة في محاكمة ترامب المثيرة للجدل

وشملت محاكمة ترامب بحسب شبكة «سي إن إن » الأمريكية، حضور شخصيات أبرزها أولها ترامب نفسه الذي أصبح أول رئيس أمريكي سابق يواجه تهم جنائية، وكان لافتا حضور كل من خوان ميرشان القاضي الذي ترأس المحاكمة الجنائية وتود بلانش، محام الدفاع في قضية ترامب وجو تاكوبينا هو محامي الدفاع الذي يمثل ترامب، وسوزان نيشليش المحامية في دفاع ترامب وألفين براج، وهو المدعي العام الذي يقود القضية الجنائية ضد ترامب، وستوري دانيليز وهي الممثلة الأمريكية التي قام ترامب برشوتها ومايكل كوهين شاهد في القضية ولاني ديفيس محامي كوهين.