«القاهرة الإخبارية»: اتفاق بين الحكومة البريطانية ونقابات التدريس لإنهاء الإضرابات

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الحكومة البريطانية اتفقت مع نقابات التدريس، اليوم الجمعة، على بدء محادثات «مكثفة» لإنهاء إضرابات في إنجلترا بمشاركة مئات الآلاف من المعلمين الذين يقولون إنهم مثقلون بالأعباء، ويحصلون على رواتب زهيدة، وقد يقترب المعلمون خطوة من إنهاء موجة إضرابات، أدت إلى خلو الفصول الدراسية لعدة أيام هذا العام وزادت الضغوط على رئيس الوزراء ريشي سوناك لحل الخلاف.

فترة هدوء

وتشهد بريطانيا أسوأ موجة قلاقل عمالية منذ الثمانينيات إذ تضررت كل مناحي الحياة اليومية تقريبا بإضرابات تتعلق بالأجور في ظل ارتفاع التضخم إلى أعلى معدلاته في أربعة عقود وتجاوزه عشرة بالمئة، وقالت الحكومة ونقابات التدريس، إن الاتحاد الوطني للتعليم، وهو أكبر النقابات المشاركة في الإضراب، سيلتزم «فترة هدوء» مدتها أسبوعان لا يتم خلالهما الإعلان عن إضرابات جديدة.

نتيجة مرضية

وأضافت الحكومة والنقابات، في بيان مشترك: «ستجتمع وزيرة التعليم بكل النقابات اليوم الجمعة، لبدء المحادثات المكثفة التي ستتواصل خلال مطلع الأسبوع»، مضيفة أن الطرفين يأملان في التوصل لـ«نتيجة إيجابية».