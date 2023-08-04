انهيار جسر وغرق سيارتين نتيجة فيضان مفاجئ بالصين.. الأسوأ منذ 140 عاما

فيضانات مفاجئة نتيجة الأمطار الغزيرة ضربت الصين تسببت في انهيار جسر على طريق سريع، وسقوط سيارتين في النهر، في الوقت الذي تشهد فيه أجزاء من الصين أسوأ فيضانات منذ عقود، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية بالصين.

الخسائر غير معروفة بعد

لم تكن هناك خسائر معروفة حتى بعد ظهر أمس الخميس بعد انهيار جسر عبر نهر ماي على طول طريق هاربين- مودانجيانغ السريع في مقاطعة هيلونغجيانغ بالصين، وفقا لما ذكرته صحيفة بكين نيوز، وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية سيارتين متضررتين بشدة تطفوان في الماء.

إغلاق جزء من الطريق بعد انهيار جسر بسبب الفيضانات

وقالت سلطات الطرق إن الجسر انهار حوالي الساعة 8:50 صباحا بالتوقيت المحلي يوم أمس الخميس، وذكرت وسائل إعلام رسمية أن عملية الإنقاذ جارية وأغلق جزء من الطريق السريع، وتشهد الصين فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في أجزاء عديدة من البلاد.

أكبر سقوط للأمطار منذ 140 عاما

وقالت سلطات الطقس إن العاصمة بكين سجلت أكبر هطول للأمطار منذ 140 عامًا على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية حيث غمرت بقايا إعصار دوكسوري المنطقة وحولت الشوارع إلى قنوات حيث استخدمت أطقم الطوارئ قوارب مطاطية لإنقاذ السكان الذين تقطعت بهم السبل، وفقًا لشبكة راديو صوت أمريكا.

وفاة اثنين من فريق الإنقاذ

وتم الإعلان عن وفاة منقذ ثاني في منطقة بيكين، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 22 قتيلا نتيجة الفيضانات، وكان ليو جيانمين البالغ من العمر 47 عامًا، يعمل مع فريق إنقاذ السماء الزرقاء، وهي منظمة غير حكومية تركز على جهود الإغاثة، عندما ذكرت المنظمة أنه سقط في المياه في بلدة فوزيشوانغ، وتم انتشال جثته في وقت لاحق، بحسب ما ذكرته إذاعة صوت أمريكا.

وكان المنقذ الأول قد أعلن عن وفاته بعد أن انقلب القارب المطاطي الذي كان يستقله في نهر يتدفق بسرعة، بحسب شبكة الراديو الأمريكية، وتم إجلاء أكثر من 125 ألف شخص بمنطقة تشوزو التي تعد من أكثر المناطق تضررا بالفيضانات، وهي مدينة صغيرة بجنوب غرب بكين، بعد إرسال حوالي ألف عامل إنقاذ إلى المدينة.

انهيار جسر على الطريق السريع

أما في هيلونغجيانغ، حيث انهار جسر الطريق السريع، تجاوزت مستويات المياه على نهر ماي مستويات الأمان بمقدار 50 سم «19.7 بوصة»، مما يشير إلى استمرار مخاطر الفيضانات، ومن ناحية أخرى، حذرت السلطات في مقاطعة شاندونغ الشرقية من مخاطر الفيضانات مع استمرار ارتفاع منسوب المياه في نهر تشانغوي، وفقًا لـ«صوت أمريكا».

استدعاء السفن وإيقاف خدمات عبارات الركاب

وكانت الصين قد نجحت إلى حد كبير من إعصار خانون، الذي ضرب اليابان يوم الخميس، وألحق أضرارًا بمنازل وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أوكيناوا وجزر أخرى، وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين فأنه من المتوقع أنه في البداية أن يصل الإعصار إلى اليابسة في مقاطعة تشجيانغ جنوب شرق البلاد، حيث استدعت السلطات المحلية السفن إلى الميناء وأوقفت خدمات عبارات الركاب.

إجلاء آلاف الأشخاص

بعد ظهر يوم أمس الخميس، قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الإعصار سوف يجلب رياحًا قوية وأمطارًا قوية على ساحل تشجيانغ خلال ليلة الخميس وصباح اليوم الجمعة، لكنه سيتراجع نحو اليابان ليلاً حيث ستضعف شدته تدريجياً، وفي غضون ذلك، تمت استعادة إمدادات المياه في منطقة مينتوغو التي يقطنها أكثر من 260 ألف شخص في غرب بكين والتي تضررت بشدة من الفيضانات، مما أدى إلى إجلاء الآلاف.

تبرعات للمساعدة في جهود الإغاثة

وتعهدت العديد من المنظمات بما في ذلك « Apple» وتطبيق توصيل الطعام «Meituan» وجمعية الصليب الأحمر الصينية بتقديم تبرعات للمساعدة في جهود الإغاثة في منطقة بكين.