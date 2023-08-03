ارتفاع عدد ضحايا أمطار الصين لـ21 قتيلا و26 مفقودا

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة الصينية بكين، خلال الأيام القليلة الماضية إلى 21 شخصا، إضافة إلى 26 آخرين على الأقل في عداد المفقودين.

وذكرت قناة «فرنسا 24» الإخبارية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم، أنّ فرق الطوارئ تبذل قصارى جهدها من أجل الوصول إلى المواطنين الصينيين العالقين بسبب مياه الأمطار.

وكان الإعصار دوكسوري، قد اجتاح الصين وضرب مقاطعة فوجيان الجنوبية، الأسبوع الماضي، بعد أن ضرب الفلبين، فيما تستعد الصين لوصول العاصفة المدارية خانون، والتي تعد سادس عاصفة خلال هذا العام، ويُتوقع أن تضرب الساحل الشرقي للبلاد هذا الأسبوع.