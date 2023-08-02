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الدب الشمسي يثير الجدل في الصين.. يلوح للزوار ويقف على رجليه (فيديو)

كتب:

سارة ثروت
10:58 ص | الأربعاء 02 أغسطس 2023
الدب الشمسي

الدب الشمسي

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تشير إلى الدب الشمسي في إحدى حدائق الحيوان في الصين، وهو يقف على رجليه في وضع يشبه الإنسان ويلوح بيديه للجمهور. 

الدب الشمسي 

أثارت صور ومقاطع الفيديو المتداولة للدب الشمسي إعجاب عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي مدعيين أنّه شخص يرتدي ملابس الدب وليس دب حقيقي، وهو ما دفع إدارة حديقة حيوان هانغتشو الصينية، إلى نفي ما تردد عن كون الدب الشمسي في الواقع شخصًا، حسبما ذكرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

وأضافت الحديقة أنَّ الدب الشمسي من المستحيل أن يقوم بدوره شخص، وذلك لأن درجات الحرارة في ذلك الوقت سجلت أكثر من 104 درجات فهرنهايت، أي 40 درجة مئوية، إذ أن أي شخص يرتدي بدلة دب واقعية لن يتحمل هذه الحرارة القياسية.

الدب الشمسي يثير الجدل في الصين

وأشارت الحديقة، إلى أن الدب الشمسي، هو أصغر أنواع الدببة، الذي يتمتع بمزاج معتدل بشكل خاص مما يعني أنه ليس من غير المعتاد بالنسبة لهم الوقوف للتفاعل مع الزوار.

يُذكر أنَّ الدب الشمسي، قد بلغ حجمه حجم الكلاب الكبيرة، ووصل ارتفاعه إلى 1.3 متر، واقفا على رجليه الخلفيتين، مقارنةً بالدببة والأنواع الأخرى، التي يمكن أن يصل ارتفاعها إلى 2.8 متر.

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بقلم سارة ثروت