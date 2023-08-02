الدب الشمسي يثير الجدل في الصين.. يلوح للزوار ويقف على رجليه (فيديو)

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تشير إلى الدب الشمسي في إحدى حدائق الحيوان في الصين، وهو يقف على رجليه في وضع يشبه الإنسان ويلوح بيديه للجمهور.

الدب الشمسي

أثارت صور ومقاطع الفيديو المتداولة للدب الشمسي إعجاب عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي مدعيين أنّه شخص يرتدي ملابس الدب وليس دب حقيقي، وهو ما دفع إدارة حديقة حيوان هانغتشو الصينية، إلى نفي ما تردد عن كون الدب الشمسي في الواقع شخصًا، حسبما ذكرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

A video of a bear standing in Hangzhou, China, swept through social media with conspiracy theories it was a human in a suit. The zoo tried to clear things up by releasing a statement in the bear’s voice. “I am a Malayan sun bear!” https://t.co/dZKqWC7LBi pic.twitter.com/xNNFV53U0Q — The New York Times (@nytimes) August 2, 2023

وأضافت الحديقة أنَّ الدب الشمسي من المستحيل أن يقوم بدوره شخص، وذلك لأن درجات الحرارة في ذلك الوقت سجلت أكثر من 104 درجات فهرنهايت، أي 40 درجة مئوية، إذ أن أي شخص يرتدي بدلة دب واقعية لن يتحمل هذه الحرارة القياسية.

الدب الشمسي يثير الجدل في الصين

وأشارت الحديقة، إلى أن الدب الشمسي، هو أصغر أنواع الدببة، الذي يتمتع بمزاج معتدل بشكل خاص مما يعني أنه ليس من غير المعتاد بالنسبة لهم الوقوف للتفاعل مع الزوار.

يُذكر أنَّ الدب الشمسي، قد بلغ حجمه حجم الكلاب الكبيرة، ووصل ارتفاعه إلى 1.3 متر، واقفا على رجليه الخلفيتين، مقارنةً بالدببة والأنواع الأخرى، التي يمكن أن يصل ارتفاعها إلى 2.8 متر.