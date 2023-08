الدب الشمسي يثير الجدل في الصين.. يلوح للزوار ويقف على رجليه (فيديو)

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تشير إلى الدب الشمسي في إحدى حدائق الحيوان في الصين، وهو يقف على رجليه في وضع يشبه الإنسان ويلوح بيديه للجمهور.

أثارت صور ومقاطع الفيديو المتداولة للدب الشمسي إعجاب عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي مدعيين أنّه شخص يرتدي ملابس الدب وليس دب حقيقي، وهو ما دفع إدارة حديقة حيوان هانغتشو الصينية، إلى نفي ما تردد عن كون الدب الشمسي في الواقع شخصًا، حسبما ذكرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

A video of a bear standing in Hangzhou, China, swept through social media with conspiracy theories it was a human in a suit. The zoo tried to clear things up by releasing a statement in the bear’s voice. “I am a Malayan sun bear!” https://t.co/dZKqWC7LBi pic.twitter.com/xNNFV53U0Q