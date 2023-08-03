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قرار جديد بشأن استخدام الإنترنت في الصين.. 40 دقيقة فقط للأطفال

كتب:

سارة ثروت
11:02 م | الخميس 03 أغسطس 2023
تقنين استخدام الإنترنت بين الأطفال في الصين

تقنين استخدام الإنترنت بين الأطفال في الصين

أعلنت السلطات الصينية اليوم، فرض حظر على استخدام الإنترنت عبر الهواتف الذكية التي يحملها الأطفال دون 18 عاما، خلال الفترة بين الساعةً 10 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا. 

الصين تحظر استخدام الأطفال للإنترنت

ووفقا لوكالة أنباء «بلومبرج»، فإن الحكومة الصينية أصدرت مجموعة جديدة من اللوائح والقيود الصارمة التي جمعتها إدارة الفضاء الإلكترونية الصينية، إذ دعت إلى تحديد وقت لاستخدام الإنترنت على الهواتف الذكية تتراوح مدته بين 40 دقيقة وساعتين يوميًا، طبقا لعمر الطفل، ولن يُسمح لجميع الأطفال دون سن 8 أعلوما باستخدام الإنترنت من خلال الأجهزة المحمولة إلا لمدة 40 دقيقة في اليوم. 

ووفقا لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، صرحت السلطات بأن استخدام الإنترنت للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 15 عامًا، سيقتصر على مدة قد تصل إلى ساعة واحدة خلال اليوم، بينما قد تصل إلى ساعتين للأطفال ما بين 16 و17 عامًا، كما يلزم الطفل خلال كل نصف ساعة بالراحة، وتحديد إشعار بذلك على الهاتف لتذكيره.

40 دقيقة محددة للأطفال في الصين لاستخدام الانترنت

وسيجري حظر الوصول إلى الإنترنت من خلال الهواتف الذكية بين الساعة 10 مساءً و6 صباحًا كل يوم، إضافة إلى توفير حملات توعية وإرشادات حول طبيعة المحتوى الذي يجب عرضه للأطفال بداية من عمر 8 أعوام.

وعند الوصول إلى المدة الزمنية المحددة لاستخدام الطفل للإنترنت، يبدأ الجهاز بغلق جميع التطبيقات تلقائيًا باستثناء التطبيقات الضرورية المحددة والتطبيقات المعفاة من قِبل الوالدين.

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بقلم سارة ثروت