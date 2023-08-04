«الأرصاد» تحذر من استمرار ارتفاع الرطوبة طوال شهر أغسطس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الطقس على مدار شهر أغسطس بالكامل سيتأثر بمنخفض الهند الموسمي معظم الأيام، ولذلك سيكون هناك استمرار لارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير لأنه مع امتداد منخفض الهند الموسمي تمر الكتل الهوائية على البحر المتوسط، وتكون كتل هوائية شديدة الحرارة وتحمل بكميات كبيرة من بخار الماء، مما سيؤدي لارتفاع نسب الرطوبة بالطقس، تتجاوز أحيانا الـ90% والـ95% بالمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتتجاوز 85% على القاهرة الكبرى، موضحة أن ذروة الرطوبة تكون فترات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى في الظل خلال فترة النهار ستكون 35 درجة مئوية ونشعر بها كأنها 39 درجة مئوية بسبب نسب الرطوبة بالطقس، فدرجات الرطوبة تشعرنا بدرجات حرارة أعلى، موضحة أن أجواء اليوم ستكون أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

يوجد زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يوجد زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، وتقل نسب الرطوبة كلما تقدمنا داخل البلاد، فمحافظات شمال الصعيد أقل من السواحل الشمالية والقاهرة، وجنوب الصعيد نسب الرطوبة أقل، ونسب الرطوبة جنوب الصعيد لا تتجاوز 30% خلال فترة النهار، وتكون بين 15% و20%، موضحة أن ذروة الرطوبة يكون خلال فترات الليل ولذلك نشعر بارتفاع درجات الحرارة والأجواء المائلة للحرارة الرطبة خلال فترات الليل.