«الأرصاد الجوية»: أمطار وسحب رعدية على جنوب البلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الآن، وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب الرعدية على مناطق من أقصى جنوب البلاد، يصاحبها تساقط أمطار خفيفة.

وفسرت هيئة الأرصاد الجوية، احتمالات تساقط الأمطار على أقصى الجنوب في ظل ارتفاع درجات الحرارة، بسبب تقدم الحزام المداري من جنوب البلاد، ما يشكل فرصا هائلة لتكون سحب مصاحبة لها أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا.

ما هو الحزام المداري؟

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الحزام المداري هي منطقة تلتقي فيها الكتل الهوائية الشمالية مع الكتل الهوائية الجنوبية الرطبة، ويتذبذب شمالًا وجنوبًا، ويؤدي تلاقي هذه الكتل الهوائية مع وجود منخفض جوي إلى تكاثر السحب الرعدية والتي تؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة وسيول في منابع النيل.

أمطار رعدية ورياح

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أشارت أمس إلى توقعات بتساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة 30%، على أقصى جنوب البلاد وخاصة حلايب وشلاتين وأبو سمبل وبحيرة ناصر، على فترات متقطعة، إضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الجنوب على فترات متقطعة.

حالة الطقس

وبالنسبة لحالة الطقس فإنه يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ويكون مائلًا للحرارة والرطوبة ليلًا على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة على الأقاليم المصرية كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: جاءت درجات الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.