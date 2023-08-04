درجات الحرارة اليوم.. «الأرصاد» تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة

تعد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم من الأشياء التي يحرص المواطنون على مطالعتها باستمرار، وتحديدا في الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية، حتى يتمكن الراغبين في الخروج من المنزل اتخاذ قرار حول المكان الذي يمكن الذهاب إليه.

تحذير من درجات الحرارة اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في كافة الأنحاء، إذ أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس حار رطب علي شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم استمرار سقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحياناً علي مناطق من أقصى جنوب البلاد، والتي تتمثل في «حلايب- شلاتين- أبوسمبل- بحيرة ناصر» مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي يصاحبها انخفاض في مستوي الرؤية الأفقية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

توقعات درجات الحرارة اليوم

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أنه تبقى الظاهرة المؤثرة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية هي الشبورة المائية، وجاءت درجات الحرارة اليوم، كالتالي:

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 25

أكتوبر 36 24

بنهــــا 35 25

دمنهور 34 25

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 35 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 35 25

طنطا 34 25

دمياط 32 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 25

العريش 32 24

رفح 32 24

رأس سدر 38 27

نخل 37 19

كاترين 32 17

الطور 38 27

طابا 36 24

شرم الشيخ 39 30

الإسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 33 24

مطروح 31 23

السلوم 37 25

سيوة 41 28

رأس غارب 38 29

الغردقة 39 30

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 39 28

حلايب 35 30

أبو رماد 37 29

رأس حدربة 36 28

الفيوم 37 25

بني سويف 37 25

المنيا 38 25

أسيوط 38 26

سوهاج 41 27

قنا 42 28

الأقصر 42 29

أسوان 43 31

الوادي الجديد 42 25

أبو سمبل 42 31