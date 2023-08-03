الأرصاد تكشف حالة طقس الإسكندرية غدا في «الويك إند».. حار نهارا معتدل ليلا

يشهد طقس الإسكندرية غدا الجمعة، تحسن في درجات الحرارة عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، وهو اليوم الذي يشهد درجات حرارة مرتفعة نهارا ومنخفضة ليلا مع ارتفاع الأمواج، وذلك تزامنا مع إجازة الجمعة أو ما تعرف بأجواء «الويك اند».

طقس الإسكندرية غدا

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية غدا الجمعة، مائل للحرارة صباحا ويتغير بشكل كبير حيث يميل إلى البرودة مساءا مع نشاط رياح ملحوظ وتوسط في ارتفاع الأمواج ما يعني توقع رفع الرايات الحمراء على الشواطئ.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية غدا، العظمي 33 درجة مئوية، والصغري 24 درجة، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية غدا حار نهارا ومعتدل ليلا من حيث درجات الحرارة.

ارتفاع الأمواج مع طقس الإسكندرية

ويرتبط طقس الإسكندرية غدا، أيضا بحالة البحر وهي التي تتباين أيضا ما بين خفيفة إلى معتدلة في ظل ارتفاع الموج من 1 إلي 1.5 متر، وهو الأمر الذي يتبعه تحذير من نزول مياه البحر، مع استمرار فتح شواطئ الإسكندرية للجلوس وممارسة الرياضة والنزول في حال كان الأمر يسمح بذلك.