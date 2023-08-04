«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة بشكل مؤقت غدا وتكون للشبورة المائية.. (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن نسب الرطوبة وارتفاعها تسببت في تكون للشبورة المائية خلال الأيام الماضية، هذا بجانب توقع استمرار تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهذه الشبورة المائية تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، ولكن هذه الشبورة المائية سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، موضحة أن شهري يوليو وأغسطس هما ذروة فصل الصيف، وبالأخص شهر أغسطس يكون ذروة الصيف وتكون الأجواء الصيفية به معتادة.

ارتفاع نسب الرطوبة بشهر أغسطس يكون كبير جدا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن ارتفاع نسب الرطوبة بشهر أغسطس يكون كبير جدا، ودرجات الحرارة تكون حول المعدلات الطبيعية معظم أنحاء الجمهورية، ومتوقع هذا العام أن يشهد شهر أغسطس ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بحوالي درجة أو درجتين، موضحة أن وصول درجات الحرارة لـ35 درجة هو معدل طبيعي لدرجات الحرارة بمثل هذا الوقت من العام، هذا بجانب ارتفاع نسب الرطوبة.

ارتفاع درجات الحرارة غدا وبعد غدا بشكل مؤقت

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة غدا وبعد غدا بشكل مؤقت، ولكنه سيكون ارتفاعا طفيفا ومؤقتا، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة لـ38 درجة مئوية، وتعود درجات الحرارة للمعدلات منتصف الأسبوع، مشيرة إلى أنه يوجد فرص لسقوط الأمطار على جنوب البلاد مثل حلايب وشلاتين وأبو سمبل، وبحيرة ناصر، وهي أمطار خفيفة ورعدية أحيانا، ونسب حدوثها لا تتجاوز الـ30% لـ40%، هذا بجانب نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة.