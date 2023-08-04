بدء تنسيق القبول في الجامعات المرحلة الأولى غدا.. اعرف الحد الأدنى للكليات

أكدت وزارة التعليم العالي بدء تنسيق القبول في الجامعات المرحلة الأولى، غدا، ويستمر فتح باب التنسيق لطلاب المرحلة الأولى لمدة 5 أيام، تنتهى الأربعاء 9 أغسطس لكل طلاب الثانوية العامة ممن تنطبق عليهم شروط المرحلة الأولى بالتنسيق.

الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى علمي علوم

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للتقديم مع بدء تنسيق القبول في الجامعات المرحلة الأولى غدا، يكون الحد الأدنى لشعبة علمي علوم 362 درجة فأكثر بنسبة 88.29% فأكثر، وعدد الطلاب المتاح لهم التقديم للمرحلة الأولى من فئة علمى علوم 22 ألفًا و304 طلاب.

الحد الأدنى لتنسيق علمى رياضة

أما الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى علمى رياضة فسيكون 342 درجة فأكثر بنسبة 83.41% فأكثر، وسيبلغ عدد الطلاب المتاح لهم التقديم في تلك المرحلة نحو 15 ألفًا و13 طالبًا على مستوى الجمهورية، أما الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى أدبي فسيكون 289.5 درجة فأكثر بنسبة 70.61% فأكثر، وعدد الطلاب المتاح لهم التقديم يبلغ نحو 74 ألفًا و923 طالبًا.

ضوابط التنسيق

وأوضحت وزارة التعليم العالب الضوابط الخاصة بالتقديم مع بدء تنسيق القبول في الجامعات المرحلة الأولى غدا، ويصل عدد الطلاب المتاح لهم تسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى نحو 112 ألفًا و240 طالبًا من إجمالي طلاب الثانوية العامة المطلوبين لتنسيق المرحلة الأولى 2023، ويبدأ الطلاب في تسجيل رغباتهم بالترتيب وفق التوزيع الجغرافي، وتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى يتم من هنا.