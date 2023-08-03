عناوين مكاتب التنسيق 2023 بمحافظة الإسكندرية.. 8 معامل للتقديم 

تعد عناوين مكاتب التنسيق 2023 بمحافظة الإسكندرية، المتمثلة في 8 معامل للتقديم، واحدة من أهم احتياجات طلاب الثانوية العامة الراغبين في التقديم على معامل جامعة الإسكندرية، لرغبات المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023 في الوقت الراهن.

وتقدم «الوطن»، عناوين مكاتب التنسيق 2023 بمحافظة الإسكندرية المتمثلة في 8 معامل للتقديم عبر 200 حاسب آلي، تساعد طلاب الثانوية العامة خلال المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023، وذلك بحسب ما أعلنته جامعة الإسكندرية.

موعد مكاتب التنسيق 2023 بمحافظة الإسكندرية

تبدأ مكاتب التنسيق 2023 بمحافظة الإسكندرية، يوم السبت المقبل، في استقبال طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم مجانًا.

عناوين مكاتب التنسيق 2023 بمحافظة الإسكندرية

وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، تخصيص 8 معامل تضم 200 جهاز كمبيوتر مجاناً للطلاب لتسجيل رغباتهم.

وأوضح رئيس الجامعة أن مكاتب التنسيق 2023 بمحافظة الإسكندرية، تتواجد التالي:

- بكليات «الآداب، التربية، السياحة والفنادق» بمجمع العلوم النظرية أمام مكتبة الإسكندرية.

- كلية علوم الشاطبي.

- كلية علوم محرم بك.

- كلية الهندسة.

- كلية التربية الرياضية بنين.

- المدينة الجامعية طالبات بسموحة.

مواعيد مكاتب التنسيق 2023 بمحافظة الإسكندرية

وأوضح الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مكاتب التنسيق 2023 بمحافظة الإسكندرية متاحة طوال فترة التنسيق، اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساءً لطلاب الثانوية العامة، ويتواجد بها مجموعة من الإداريين المؤهلين للتعامل مع الحاسب الآلي، ومواقع التنسيق الإلكتروني لتقديم الدعم الفني للمترددين من الطلاب، موضحاً أنه جرى تزويد أجهزة كمبيوتر بإنترنت عالي السرعة، للتسهيل على الطلاب وضمان عدم الازدحام.