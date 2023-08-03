المشرف على مكتب التنسيق يقدم نصائح للطلاب في مرحلة تسجيل الرغبات

قال سيد عطا، المشرف العام على أعمال مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، إن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات ستبدأ من يوم السبت المقبل حتى الأربعاء 9 أغسطس، لافتًا إلى أن الحدود الدنيا هي: 362 درجة لشعبة العلوم، و342 درجة للشعبة العلمية، و289.5 درجة للشعبة الأدبية.

كلية الهندسة

وأوضح «عطا» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «dmc»، أن الطالب يجب عليه التركيز في كتابة رغباته بطريقة جيدة، وأن يسجل كل كليات القطاع التي يرغب بها بالترتيب، وعلى سبيل المثال الطالب الذي يريد كلية الهندسة عليه أن يسجل الـ27 كلية هندسة بالترتيب.

مكتب التنسيق

ونصح المشرف العام على أعمال مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، الطلاب بكتابة الكليات التي يريدها بشكل كامل، منعا لحدوث مشكلة في ظهور نتيجة لكلية غير التي يريديها.