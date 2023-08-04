روسيا: الهجوم الأوكراني على نوفوروسيسك لم يسفر عن إصابات

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن حاكم كراسنودار كراي الروسية، فينيامين كوندراتيف، أعلن صباح اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية صدت هجومًا بزورقين مسيرين في نوفوروسيسك، لافتًا إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار

وكتب كوندراتيف على قناته على موقع «تيليجرام»: «صدت قواتنا المسلحة اليوم ليلًا وصباحًا هجومًا بزورقين مسيرين في نوفوروسيسك، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأضاف حاكم المدينة: «تعمل جميع الخدمات المتخصصة اللازمة في الموقع، أشكر قواتنا المسلحة على عملها المنسق».

وصباح اليوم الجمعة، قالت خدمات الطوارئ الروسية، إن انفجارات وقعت في منطقة المياه قرب مدينة نوفوروسيسك الواقعة على البحر الأسود وقرية ميسكاخو، وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفادت السلطات في القرم أن أنظمة الدفاع الجوي عملت في عدة مناطق من شبه الجزيرة، وتم إسقاط جميع الأهداف، ولم تحدث أضرار أو إصابات.