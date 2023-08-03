وسائل إعلام: روسيا تجري ثاني مناورة خلال العام الجاري في بحر البلطيق

بدأت روسيا الأربعاء إطلاق مناورات بحرية في بحر البلطيق في ظل التوترات العسكرية مع الدول الأوروبية المنضمة لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، عقب أحدث انضمام للحلف من قبل دولة فنلندا في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت في نهاية فبراير 2022.

روسيا ومناورات بحر البلطيق

وذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» التي نقلت بيان عن وزارة الدفاع الروسية، أن مناورات أوشن شيلد تجريها روسيا عن طريق بحريتها في بحر البلطيق بمشاركة 30 سفينة حربية، و20 سفينة دعم بجانب مشاركة 6000 عسكري، وتهدف روسيا من خلال المناورة إلى إثبات قوة قدرة أسطولها العسكري على الدفاع عن مصالح موسكو الوطنية.

روسيا والدول المطلة على بحر البلطيق

وطلبت دولتي فنلندا والسويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ونجحت فنلندا في الانضمام ولكن السويد فشلت حتى الآن، وتجري روسيا المناورات في بحر البلطيق الذي تطل عليه 9 دول وهي الدانمارك وألمانيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وروسيا وفنلندا والسويد، وبحر البلطيق يضم أكبر مساحة للمياه قليلة الملوحة في العالم، البحر منعزل نسبيا عن البحار الأخرى.

روسيا ومناورات مستمرة في بحر البلطيق

ولا تعد مناورات روسيا الاتحادية الأخيرة التي بدأت الأيام الماضية، الأولى في هذا العام حيث بدأت مناروة في يونيو الماضي وانتهت في نصف الشهر نفسه، وشارك فيها نحو40 سفينة حربية ومشاركة أكثر من 3.5 ألف عسكري ونحو 25 طائرة ومروحية وحوالي 500 قطعة قتالية وخاصة في المناورات أيضا.