«القاهرة الإخبارية»: روسيا تغرم «أبل» لعدم حذف محتوى «غير دقيق» عن أوكرانيا

فرضت محكمة في موسكو غرامة على شركة أبل قيمتها 400 ألف روبل روسي بما يعادل 4274 دولارا، اليوم الخميس لعدم حذف محتوى «غير دقيق» حول ما تسميه روسيا «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا.

فرض غرامة على شركة أبل

وبحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «تاس» للأنباء أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض غرامة على شركة أبل بسبب تلك المخالفة، ولم ترد أبل حتى الآن على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني.

وأوقفت الشركة مؤقتًا جميع مبيعات منتجاتها في روسيا، بعد فترة وجيزة من إرسال موسكو عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022، وجعلت خدمة أبل باي محدودة في روسيا.

وتخوض موسكو صدامات مع شركات التكنولوجيا الكبرى لسنوات حول المحتوى والرقابة والبيانات والتمثيل المحلي في نزاعات تصاعدت بعد بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.