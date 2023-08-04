محافظ أسيوط: إنشاء 35 مجمع خدمات بتكلفة 358 مليون جنيه في قرى «حياة كريمة»

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات مجمع خدمات المواطنين بالقرى، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها في هذه القرى، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

الموقف التنفيذي لمجمعات الخدمات

واستعرض محافظ أسيوط، تقرير دار الهندسة للموقف التنفيذي لمشروعات مجمعات خدمات المواطنين التي تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، كما بحث سبل تسريع وتيرة العمل تمهيدا لتسليم المشروعات وتشغيلها.

35 مشروعا في قرى حياة كريمة

ووجه محافظ أسيوط، رؤساء المراكز، بالنزول الميداني للمرور على مشروعات مجمعات خدمات المواطنين واستكمال أعمال توصيل المرافق لها، وإزالة كافة المعوقات أمام تنفيذ الأعمال، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشروعات والاطمئنان على كونها تمت طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة، لافتًا إلى إنه يجري تنفيذ مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه، موزعة على 149 قرية بعدد 7 مراكز، والتي تتكون من 3 طوابق «أرضي و2 علوي»، ويضم مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي، وذلك لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.

نسب تنفيذ المشروعات

وأكد «سعد» على متابعته المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها سواء من خلال جولاته الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته مع المسئولين لمتابعة معدلات الإنجاز والوقوف على آخر الأعمال ونسب التنفيذ بالمشروعات، فضلًا عن دعمه الكامل وتسهيل الإجراءات أمام الشركات المنفذة للأعمال وإزالة كافة المعوقات، لافتا إلى تشغيل بعض المجمعات خلال الأيام القادمة بعد تلافي بعض الملاحظات وتسليم المجمعات بالتنسيق مع دار الهندسة ورؤساء المراكز والأحياء و وكلاء الوزارات المختلفة وشركات المرافق.