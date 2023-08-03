جامعة أسيوط تجهز 3 معامل لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة

أعلنت جامعة أسيوط تجهيز 3 معامل حاسب آلي بمقارها بكلية الآداب، ومركز الحاسب الآلي بقطاع 1 بالمدينة الجامعية للطلاب، لاستقبال تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد؛ لطلاب الثانوية العامة المصرية الذي يبدأ السبت 5 أغسطس الجاري.

موظفون متخصصون بالمعامل

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بتقديم التسهيلات اللازمة، والخدمات المطلوبة؛ لطلاب الثانوية العامة طوال فترة التنسيق، موضحاً إن معامل تنسيق جامعة أسيوط على أتم الاستعداد؛ لاستقبال طلاب الثانوية العامة، وأولياء أمورهم؛ لتسجيل رغباتهم، مضيفاً أنه يوجد بمعامل التنسيق موظفون مختصون؛ لتقديم المعلومات الكافية للطلاب، وأولياء الأمور، إلى جانب فنيين مدربين؛ لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي، أو الإنترنت.

أماكن معامل الحاسب الآلي

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة أسيوط يتضمن مكتبين؛ المكتب الأول بكلية الآداب، ويشمل معملين؛ سعة الأول 33 جهاز كمبيوتر، والثاني 16 جهاز كمبيوتر، وعدد القائمين على المعمل 15 مختصاً، والمكتب الثاني بمركز الحاسب الآلي بقطاع 1 بالمدينة الجامعية للطلاب، ويبلغ عدد أجهزة الكمبيوتر 55 جهازا، وعدد القائمين على العمل 11 مختصاً.