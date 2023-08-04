ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، من مسؤول بإحدى الجهات الحكومية، باكتشافه سرقة 20 لافتة تابعة للجهة محل عمله بدائرة القسم.

ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة

بإجراء التحريات، جرى تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أن له معلومات جنائية، وبمواجهته، أقر بتكوينه تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة مواتير المياه والقطع النحاسية المثبتة على العقارات، بأسلوب «الفك والخلع»، بالاشتراك مع شخصين مقيمان بمحافظة القليوبية، ويمتلك أحدهما معلومات جنائية، وتم ضبطهما.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما «سيئ النية» (صاحب مخزن خردة - مقيم بمحافظة القليوبية، وتم ضبطه وبحوزته 8 مواتير مياه مستولى عليها من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليهم اتهموهم بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.