«الداخلية»: ضبط 258 قضية مخدرات وتنفيذ أكثر من 65 ألف حكم قضائي

تستكمل أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاتها الأمنية المكبرة، والتي أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 258 قضية مخدرات، 94 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 65146 حكما قضائيا متنوعا، نستعرض تفاصيلها في السطور التالية

تفاصيل ضبط قضايا المخدرات

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبطت الأجهزة 258 قضية مواد مخدرة، بإجمالى 274 متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 124,405 كيلوجراما، وكمية من مخدر البانجو وزنت 29,300 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 15,489 كيلوجراما، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 8,250 كيلوجراما، وكمية من مخدر الشابو وزنت 2,590 كيلوجراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 1,629 كيلوجراما، كمية من مخدرالإستروكس وزنت 1,400 كيلوجراما، كمية من مخدر البودر وزنت 345 جراما، وعدد 1621 قرصا مخدرا.

قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبط الأجهزة 94 قطعة سلاح ناري بحوزة 59 متهما وذلك على النحو التالي:

7 بنادق آلية، و6 بنادق خرطوش، وطبنجة، و80 فرد محلي، و71 طلقة مختلفة الأعيرة، 10 خزائن متنوعة، و204 قطعة سلاح أبيض .

أما في مجال تنفيذ الأحكام، نفذت الأجهزة 65146 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى 191 حكم جناية، 18297 حكم حبس جزئي، و4131 حكم حبس مستأنف، و34034 حكم غرامة، و8493 مخالفة.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط 14 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبطت الأجهزة 11 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 221 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 21724 مخالفة مرورية متنوعة.

مجال فحص السائقين

كما تم في مجال فحص السائقين، فحص 49 من سائقى السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.