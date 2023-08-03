«الداخلية» تضبط مخدرات بـ7 ملايين جنيه بحوزة عنصرين إجراميين في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين إجراميين بالإسماعيلية، بحوزتهما مخدرات بقيمة 7 ملايين جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

كشفت تحريات رجال الشرطة عن قيام عنصرين إجراميين شديدي الخطورة مقيمين بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذين من مسكنهما بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما وبحوزتهما (1000 فرش لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلوجرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلوجرامات).. بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (7,120,000 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.