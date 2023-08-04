16 خدمة مهمة تقدمها وزارة الداخلية إلكترونيا.. بينها تجديد رخصة السيارة

تُقدم وزارة الداخلية الكثير من الخدمات إلكترونيًا للمواطنيين، إذ يُمكن الدخول على الموقع واتباع خطوات مبسطة تنتهي بالحصول على الخدمة، ويأتي ذلك في إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنيين.

16 خدمة هامة للمواطنيين

ونستعرض خلال التقرير التالي 16 خدمة مهمة للمواطنين تقدّمها وزارة الداخلية عن طريق موقعها الإلكتروني، وهي استخراج قيد عائلي وقيد فردي، وشهادة زواج، شهادة وفاة، شهادة طلاق، بطاقة رقم قومي، شهادة ميلاد، بدل تالف رخصة قيادة، بدل فاقد رخصة قيادة، الاستعلام عن المخالفات المرورية، تجديد رخصة سيارة، بدل فاقد رخصة سيارة، تجديد تصريح عمل، بدل فاقد تصريح عمل، مخالصة، استخراج تصريح عمل لأول مرة.

وللحصول على أى من تلك الخدمات، تقوم بالدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط ، وبعد ذلك تسجل الدخول على الموقع، وفي حالة عدم وجود حساب لك يمكنك إنشاء حساب وتسجيل الدخول.

وبعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة «دليل الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي من الموقع، والضغط على أيقونة الخدمة، وسيتطلب الأمر إدخال بعض البيانات، وبعد الانتهاء من إدخال البيانات، تقوم بسداد رسوم الخدمة والحصول على وثيقة في الموعد والعنوان المحدد.