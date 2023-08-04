سكرتير مساعد أسيوط يتفقد التجهيزات النهائية للمجمعات الخدمية استعدادا لتشغيلها

كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بتفقد ومتابعة التجهيزات النهائية للمجمعات الخدمية الحكومية والمجمعات الزراعية بقرى المرحلة الأولى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «المشروع القومي لتطوير القرى.. حياة كريمة»، وذلك تمهيدا لبدء العمل وتشغيلها تجريبيًا في أسرع وقت ممكن لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة، مشيراً إلى تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات لها للانتهاء من مشروعات حياة كريمة، وفقًا لخطة ورؤية الدولة، وتنفيذها بأعلى المواصفات والمعايير لتحقيق الأهداف المرجوة منها في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات

كان محافظ أسيوط قد وجه بالمرور على مشروعات حياة كريمة ومتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات التي تحظى باهتمام كبير ودوري من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والتواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات لتوفير الدعم اللازم لإنهاء جميع مشروعات المبادرة الرئاسية في مواعيدها المحددة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية من أجل تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وتوفير حياة كريمة للأهالي والمواطنين بمختلف القرى والنجوع.

التشطيبات النهائية في المجمعات الخدمية

وشدد محافظ أسيوط على المسؤولين والجهات المنفذة، بتكثيف الجهود وتسريع الأعمال من أجل تلافي الملاحظات وإنهاء كل التجهيزات والتشطيبات النهائية بالمجمعات الخدمية والزراعية والمشروعات التي تم الانتهاء منها لبدء تقديم خدماتها للمواطنين والعمل على تذليل أي معوقات والبدء الفوري في تأثيثها لنقل الموظفين إليها.

مجمعات خدمية في أبو تيج وساحل سليم

وفي هذا السياق، قام المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير المساعد للمحافظة، بجولة تفقد فيها مجمعات الخدمات الحكومية والمجمعات الزراعية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز أبوتيج وساحل سليم والفتح ومنفلوط وديروط، يرافقه المهندس عصام القرن، مدير مديرية الإسكان بأسيوط، ورؤساء المراكز، وسوزان محمد راضي، مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة، حيث تفقد السكرتير العام المساعد مجمعات الخدمات الحكومية والمجمعات الزراعية والوحدات الصحية لمتابعة التجهيزات النهائية بها وتوصيل المرافق لها والبدء في تأثيثها لنقل الموظفين إليها للتشغيل التجريبي لها خلال الأيام القادمة.

الانتهاء من المشروعات

وأكد المحاسب عدلي أبو عقيل ضرورة الالتزام بتعليمات محافظ أسيوط، بشأن تكثيف الجهود وعدم السماح بأي تأخير في نسب التنفيذ والبرامج الزمنية المحددة لانتهاء المشروعات، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات والهيئات والتنسيق المستمر من أجل تذليل العقبات والمشكلات لرفع معدلات ونسب التنفيذ للانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة لتقدم خدماتها للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا.