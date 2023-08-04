برلماني: «الأعلى للتعليم والتدريب» مظلة جامعة للكيانات المهتمة بتطوير التعليم

قال النائب حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الهدف من إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب هو وضع كافة المؤسسات التي تهتم بتطوير التعليم تحت مظلة واحدة، مؤكدا أن مسئولية تطوير التعليم تقع على عاتق المجتمع ككل، وليس على فرد أو مؤسسة واحدة، لافتا إلى أنه لا ينبغي الاكتفاء بالتنسيق بين الوزارات المختلفة فقط أثناء وضع خطة تطوير التعليم التي تسعى إليها الدولة.

الحسيني: التنسيق بين الوزارات يجب أن يكون تحت مظلة جامعة

أضاف «الحسيني » في تصريحات لـ«الوطن» أن التنسيق بين الوازرات على أرض الواقع موجود بالفعل، لكن لا يجب الاكتفاء بذلك فقط، لأن التجربة أثبتت أن بعض التنسيقات بدون مسئولية مباشرة قد لا تحقق النفع المنشود، لذلك لابد من وجود مشرفين أو مظلة واحدة تتم تحتها هذه التنسيقات.

سلطات المجلس الأعلى للتعليم والتدريب

أوضح عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه يجب أن تكون هذه المظلة لها السلطة على الإشراف والمتابعة والمحاسبة، لضمان تحقيق أعلى فائدة من الخطط والاستراتيجيات التي تضعها المؤسسات، لذلك المجلس الأعلى للتعليم والتدريب الذي تجرى بشأنه المناقشات في هذه الفترة على طاولة الحوار الوطني هو هذه المظلة التي نسعى إليها، لنستطيع تطوير التعليم بالصورة المنشودة.