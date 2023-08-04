حمزة نمرة يتصدر تريند «يوتيوب» بأغنية «رياح الحياة».. حققت 700 ألف مشاهدة

نجاح كبير حققه الفنان حمزة نمرة بعد طرح أغنيتة الجديدة «رياح الحياة» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، إذ تفاعل الجمهور معها بشكل كبير ما جعلها تدخل قائمة التريندات.

ورغم مرور يومٍ واحد فقط على طرح أغنية «رياح الحياة»، فإن الفنان حمزة نمرة نجح في احتلال المركز الأول في قائمة تريندات موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» ووصلت نسبة مشاهدتها حتى الآن إلى 700 ألف مشاهدة.

حمزة نمرة يحتل المركز الأول على «يوتيوب» بأغنية «رياح الحياة»

وأغنية «رياح الحياة» تعاون فيها الفنان حمزة نمرة مع الشاعر محمود فاروق ولحنها حمزة نمرة، وهي من توزيع وميكساج كريم عبدالوهاب، وجيتار مصطفى أصلان، وباص جيتار أحمد رجب، وتقول كلمات الأغنية..

تهبي يا رياح الحياة

ديماً بما لا أشتهيه

واللي السنين مقدماه

غير اللي قلت نفسي فيه

يلاقي قلبي فين دواه

واللي أذاه أقرب ما ليه

ده جرح ببعلّم! وصعب تسكن الآلام

واخرج من اللي فات سليم

وصعب لمّا أروح أنام