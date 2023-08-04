كلمات أغنية رياح الحياة للفنان حمزة نمرة.. ألف شكر للي باع

عبّر حمزة نمرة في أغنيته الجديدة رياح الحياة، عن المواقف الصعبة التي يمر بها أي شخص في حياته وترنحه ما بين التخطي وعدم التجاوز، وهى من ألحانه وكلمات محمود فاروق، توزيع وميكساج كريم عبد الوهاب، جيتار مصطفى أصلان، باص جيتارأحمد رجب، ناي وكولة صالح يورتاش، تنفيذ وتريات أحمد عاطف.

وتعد أغنية رياح الحياة، رابع أغنيات ألبوم حمزة نمرة الذي يحمل اسم رايق، والذي طرح منه ثلاث أغنيات وهى رايق، وغروب، وإسكندرية، حيث يضم الألبوم 13 أغنية، يطرح كل أغنية بشكل سنجل مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع.

ألبوم رايق للفنان حمزة نمرة يضم 13 أغنية

ويستعد حمزة نمرة، لطرح أغنيته الخامسة الأسبوع المقبل، حيث اعتاد تشويق جمهوره عند طرح أي أغنية جديدة من الألبوم قبلها بعدة أيام، ويروج لها بسؤالهم عند الموضوع أوالقصة التي من المرتقب أن تتناولها الكلمات.

كلمات أغنية رياح الحياة

وجاءت كلمات أغنية رياح الحياة للفنان حمزة نمرة:

تهبي يا رياح الحياة دايمًا بما لا أشتهيه

واللي السنين مقدماه غير اللي قلت نفسي فيه

يلاقي قلبي فين دواه

واللي أذاه أقرب ما ليه

ده جرح بيعلّم

وصعب تسكن الألام

واخرج من اللي فات سليم

وصعب لمّا أروح أنام

مافضلش أراجع القديم

طلع مُكلّف العلام

وخدت درس في الصميم

ولسه بتعلّم

ركز يا قلبي في اللي جاي

وألف شكر للي باع

ما صانش حتى بوء شاي

سلام يا 300 وداع

واللي لقانا ما يساعوش

فـ خانة الوداع تساع

مشاعرنا مش لعبة

ما تتشغلش باللي فات

خليك يا قلبي في المفيد

كبّر لأي ذكريات

ركز وبس في الجديد

لازم نقسّم الخانات

بمين قريب ومين بعيد