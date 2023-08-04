إجراءات صارمة من «تنظيم الاتصالات» لتحسين جودة الخدمة

رحب أحمد حنفي خبير الاتصالات والتحول الرقمي، بالإجراءات التي اتخذها جهاز تنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، من أبرزها توسيع وتحديث رقعة القياس؛ لتصل إلى 114 منطقة قياس للوصول لأفضل تقييم لامتثال الشركات لمعايير ومحددات الجودة.

تغريم الجهاز للشركات

وأكد حنفي، لـ«الوطن»، تغريم الجهاز للشركات التي تُقدّم خدمات المحمول بمبلغ 20 مليون جنيه، عن تجاوز معايير ومحددات جودة خدمات التليفون المحمول، خلال الربع الثاني من عام 2023، مشيرًا إلى أنّ هذا القرار يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

اعتماد 862 محطة جديدة

وتابع حنفي بأنّ الفترة الماضية شهدت اعتماد 862 محطة جديدة، خلال الربع الثاني لعام 2023 بنسبة زيادة 37% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، إضافة إلى أنّ الجهاز يوفر التغطية بخدمات الصوت ونقل البيانات باستخدام شبكات التليفون المحمول لـ118 قرية مدرجة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة».

تنفيذ حملات لإزالة مقويات الإشارة

وأكد حنفي أنّ هناك عددًا كبيرًا يستخدمون مقويات للإشارة غير شرعية، مشيرًا إلى أن هناك مجهودًا كبيرًا يتم لإزالة تلك الأجهزة والتي تعمل دون تصريح وغير مطابقة للمواصفات.

وتابع بأنّ الجهاز نفّذ حملات لإزالة مقويات الإشارة غير الشرعية التي تؤثر على جودة الخدمة بمختلف أنحاء الجمهورية حيث نجح في إزالة 264 نقطة تداخل بإجمالي 315 جهازًا و850 هوائيًا خلال النصف الأول من عام 2023.