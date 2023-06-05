مذكرة للتعاون المشترك بين جهاز تنظيم الاتصالات وهيئة (FCC) الأمريكية

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC)، تضمنت المذكرة عدداً من أطر وآليات التعاون المشترك فى مجالات إدارة الطيف الترددي وتعظيم عوائده، ونشر وإتاحة خدمات الاتصالات بالمناطق النائية، وتوعية وحماية مستخدمي الاتصالات، وتأمين الشبكات، بالإضافة إلى العديد من المجالات، خاصة فيما يتعلق ببناء القدرات التكنولوجية.

جاء توقيع المذكرة ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات (GSR-23)، الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستضيفه مصر خلال الفترة من 5 حتى 8 يونيو في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة 700 من منظمي الاتصالات وواضعي السياسات وممثلي الصناعة، من أكثر من 100 دولة.

أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الاتصالات الأمريكية

جاء توقيع هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في مجال تنظيم الاتصالات وحوكمة الأسواق، وتتويجاً للتعاون والعلاقات التاريخية بين الجانبين، حيث حرص الجانبان تاريخيًا وبشكل مستمر، على تبادل الخبرات الفنية، والمشاركة في برامج التدريب وبناء الكوادر البشرية في مجال السياسات التنظيمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعن الجانب الأمريكي روزن روسل، رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية.

وعقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعاً مع رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، والوفد المرافق لها، تم خلاله مناقشة آليات دفع التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والولايات المتحدة في مجال تنظيم قطاع الاتصالات، ومايستجد به من تكنولوجيات.

تفعيل التعاون مع اليابان فى تكنولوجيا المعلومات

في سياق متصل، التقى الدكتور عمرو طلعت مع هيروشي يوشيدا، نائب وزير الاتصالات والشؤون الداخلية بالحكومة اليابانية، تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر واليابان في عدد من المجالات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء اللقاء في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني لمصر في أبريل الماضي، خاصة المتعلقة بالتقنيات الحديثة لاسيما الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وبناء القدرات الرقمية، ومراكز البيانات، ومراكز التعهيد، وتكنولوجيات الجيل الخامس والسادس.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على مقومات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وما يحظى به من فرص استثمارية واعدة أمام الشركات اليابانية.

ومن المنتظر أن يفتتح الدكتور عمرو طلعت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات غداً الثلاثاء، ويناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات التنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.