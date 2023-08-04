4 حالات لاستخدام «كلاكس» السيارة.. تعرف عليها لتجنب الغرامة

يتعامل البعض من سائقي السيارات سواء الأجرة أو الملاكي وغيرها من المركبات، مع آلة التنبيه «الكلاكس» في غير استخداماتها الصحيحة، ويتسبب هذا الأمر في كثير من الأحيان في إزعاج المارة والأهالي، لذلك نص قانون المرور على عقوبة خاصة في هذا الأمر.

حدد قانون المرور في المادة رقم «74 مكررًا / 1» الحالات التي يجب استخدام آلة التنبيه «الكلاكس» فيها، ودون ذلك يعاقب قانون المرور على استخدامها في أي فعل آخر.

وجاءت حالات استخدام «كلاكس» السيارة وفقا لقانون المرور كالتالي:

حالات استخدام «كلاكس» السيارة

- استعمال في التنبيه لمركبة أخرى.

- التنبيه لشخص أو أحد المارة على الطريق.

- التنبيه لحيوان أو إبعاده عن الطريق.

- استخدام «كلاكس» السيارة في منع ضرر جسيم، محدق، قد يلحق بأي طرف ممن سبق ذكرهم.

غرامة «الكلاكس»

ونص قانون المرور في المادة رقم «74 مكررًا / 1» من الباب السادس عقوبات، على عقوبة خاصة في حالة استخدام «كلاكس» السيارة في حالات أخرى غير السابق ذكرها.

وجاءت العقوبة وفقا لقانون المرور غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، وتضاعف عقوبة الغرامة المالية، في حالة ارتكاب هذا الفعل مرة أخرى خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.