«المصريين الأحرار»: الجمهورية الجديدة حولت مشهد العشوائيات لصورة حضارية

قالت إيريني عبدالملاك، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، إنّ مصر تتغير واجهتها تمامًا في ضوء رؤية جادة للقضاء على العشوائيات التي كانت أحد التحديات التي تواجه الدولة المصرية عبر عقود، إلا أنّ الجمهورية الجديدة أعطت أولوية قصوى بسواعد أبنائها وقيادتها السياسية الرشيدة لتحويل مشهد العشوائيات في مصر إلى صورة حضارية، ونموذج مشرف، ومصدر إلهام للدول.

القضاء على العشوائيات كان حلما وتحقق

وأضافت عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على هامش مشاركتها في جلسات الحوار الوطني، أنّ القضاء على العشوائيات يبدو أنه كان حلم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ البداية كما أنّه حلم الكثيرين، ولعل قول الرئيس نفسه في أحد المؤتمرات عن تطلعاته لتغيير واجهة البلاد والقضاء الشامل على العشوائيات كان مؤشرًا لبداية تخصيص الدولة ميزانية بالمليارات للقضاء على العشوائيات.

إشادة بجهود الدولة في ملف العشوائيات

وأشارت «عبد الملاك» إلى أنّ 1.2 مليون مواطن استفادوا من تطوير المناطق غير الآمنة والتي بلغ عددها 357 منطقة في 25 محافظة، بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية، وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيه كتكلفة للمشروعات والقيمة التقديرية للأرض، بواقع 33 منطقة غير آمنة من الدرجة الأولى، و269 منطقة غير آمنة من الدرجة الثانية، و34 منطقة غير آمنة من الدرجة الثالثة، و21 منطقة غير آمنة من الدرجة الرابعة.