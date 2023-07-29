«المصريين الأحرار» بالسويس يشهد فعاليات مهرجان الشهيد أحمد شوشة للسباحة

شهد وفد حزب المصريين الأحرار بالسويس، فعاليات مهرجان الشهيد «أحمد شوشة» للسباحة النسخة الثانية بالمدرسة العسكرية الرياضية وجاء ذلك بناء على دعوة من مكتب محافظ السويس.

وفد حزب المصريين الأحرار

وتقدم وفد المصريين الأحرار عادل فاضل عضو الهيئة العليا وأمين الحزب بالمحافظة ويرافقه الدكتور عبدالهادي النجار الأمين المساعد وأحمد البرلسي أمين التنظيم والمهندس سامح إبراهيم عضو هيئة المكتب ومايكل عادل مساعد رئيس اللجنة الإعلامية بالحزب بالسويس.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس والعقيد هاني حسين قائد المدرسة العسكرية الرياضية.

مصر تعيش أجواء آمنة

كما حضر كل من العقيد رامي سعد مدير عام مكتب المحافظ والنائب أحمد خشانة والنائب حافظ شوشة والنائب الدكتور سيد عبده أعضاء مجلس الشيوخ والنائب سيد الكرماوي والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وقيادات الأحزاب السياسية.

وأكد عادل فاضل أن مصر تعيش أجواء آمنة تماما بفضل القيادة السياسية وتضحيات شهدائنا الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم في سبيل الوطن.

ووجه أمين حزب المصريين الأحرار بالسويس التحية لشهداء مصر الأبرار ومنهم الشهيد النقيب أحمد شوشة وغيرهم من الأبطال الذين ضحوا من أجل وطنهم.

وأعرب «فاضل» عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المهرجان تقديراً للدور الذي قدمه هؤلاء الأبطال.