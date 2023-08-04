صفاء مرزوق قائما بأعمال عميد كلية طب الأسنان بأسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قراراً بتكليف الدكتورة صفاء مرزوق تهامي، الأستاذ بقسم باثولوجيا الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان بالجامعة، للقيام بعمل عميد كلية طب الأسنان لمدة عام، موجهاً شكره للدكتور محمد عبد المجيد قطامش، الأستاذ بقسم جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس؛ لما بذله من جهد مخلص وعمل دؤوب خلال فترة ندبه جزئياً بجامعة أسيوط للإشراف على كلية طب الأسنان خلال الثلاث سنوات الماضية.

تطوير المقررات الدراسية

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي، العميدة الجديدة، بضرورة تطوير المقررات لمتابعة أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات التقويم وتجميل الأسنان وعلاج الجذور، والطرق الحديثة في جراحات الوجه والفكين واللثة، مشيرا إلى أن كلية طب الأسنان بما تمتلكه من أقسام متميزة علميًا، ومستشفى جامعي تعد ركيزة لتفعيل دور الجامعة لخدمة المجتمع.

الاهتمام بالطلاب الوافدين

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، ضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين، وتقديم كل سبل الدعم والتشجيع والعون لهم باعتبارهم قوة ناعمة لمصر، لا سيما في ظل رغبة الكثير من الطلاب الوافدين من مختلف الدول الدراسة في كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط.

معلومات عن عميد طب أسنان

يذكر أن الدكتورة صفاء مرزوق تهامي حاصلة على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان من كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية عام 1997، وحصلت على الماجستير عام 2005، والدكتوراه في طب وجراحة الفم والأسنان (باثولوجيا الفم والأسنان) من كلية طب الأسنان بجامعة المنيا عام 2010، ثم أستاذ مساعد وقائما بعمل رئيس قسم باثولوجيا الفم والأسنان بكلية طب الأسنان جامعة أسيوط في عام 2016، وتولت منصب مدير وحدة الجودة والاعتماد بالكلية خلال الفترة من 2018 وحتى 2021، ثم رئيسا لقسم باثولوجيا الفم والأسنان بكلية طب الأسنان جامعة أسيوط.