قانون العمل يوضح ضوابط توقيع الجزاءات على العمال.. اعرفها

ينظم قانون العمل سير العمل داخل المنشآت، بما يضمن حصول العامل على حقوقه، ومعرفته بواجباته تجاه جهة عمله، وكذلك يضمن لصاحب العمل التزام المشتغلين لديه بالضوابط التي تضمن لكل طرف منهما حقه بما في صالح العمل، وحدد من بينها القانون ضوابط جزاءات الخصم وعدد أيامها.

ونص قانون العمل في المادة رقم «61» من الفصل الثاني «التحقيق مع العمال ومساءلتهم» على عدد الأيام التي يجوز فيها لصاحب العمل توقيع جزاء خصم للعامل في حالة كان يستحق ذلك.

ضوابط توقيع الجزاءات

وجاءت ضوابط توقيع جزاءات الخصم على العامل وفقا للقانون كالتالي:

- لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر 5 أيام.

- لا يجوز أن يقتطع صاحب العمل من أجر العامل وفاء للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر 5 أيام في الشهر الواحد.

- إذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل.

جزاءات الخصم في قانون العمل

واستكمل قانون العمل ضوابط توقيع جزاءات الخصم في المادة رقم «62» من نفس الفصل بالتالي:

- لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة.

- لا يجوز لصاحب العمل الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل، وذلك تطبيقا لحكم المادة «61».

- بين أي جزاء مالي إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر 5 أيام في الشهر الواحد.