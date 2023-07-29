حالة واحدة لا يستطيع صاحب العمل إنهاء عقد العامل فيها حتى بعد بلوغه الستين

ينظم قانون العمل، حقوق وواجبات العمال وجهة العمل، حتى يضمن كل منهم حقوقه كاملة، ولا يطغى أحد على حقوق الآخر، ومن بين ما نظمه القانون سن المعاش، وحقوق صاحب العمل في إنهاء عقد العامل عند بلوغه سن المعاش، لكن هناك حالة واحدة تحول حدوث ذلك.

وحددت المادة 125 من قانون العمل، حالة واحدة لا يمكن لصاحب العمل إنهاء عقد العامل فيها، حتى إذا بلغ 60 عاما، وهذه الحالة هي إذا كان عقد العمل محدد بمدة معينة إلى ما بعد الستين عاما.

قانون العمل

نصت المادة 125 من قانون العمل، على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، كما يجوز لصاحب العمل، إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

سن المعاش

أكد قانون العمل، أنه في جميع الأحوال، يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل فى الاستمرار بالعمل بعد بلوغه هذه السن، استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش.