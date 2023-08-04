افتتاح 3 مساجد بتكلفة 7 ملايين و420 ألف جنيه في 3 قرى بكفر الشيخ

شهدت 3 قرى بمراكز سيدي سالم والحامول وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، افتتاح 3 مساجد ما بين إحلال وتجديد وصيانة وترميم، بتكلفة بلغت حوالي 7 ملايين و420 ألف جنيه بالجهود الذاتية، وذلك برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

افتتاح 3 مساجد بالجهود الذاتية

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنّه جرى افتتاح المسجد الجديد بقرية الورق بمركز سيدي سالم بتكلفة 4 ملايين و400 ألف جنيه، ومسجد الرحمن بقرية 18 الأبعادية بمركز الحامول بتكلفة مليون و920 ألف جنيه، ومسجد النور بقرية كفر دفرية بمركز كفر الشيخ بتكلفة مليون و100 ألف جنيه.

وأوضح «بسيوني»، أنّ الافتتاحات تمت بحضور الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية، والشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة سيدي سالم شرق، والشيخ سعد ضبش، مدير إدارة الحامول غرب، والشيخ علي حمدون، مدير إدارة كفر الشيخ غرب، وعدد من أعضاء مجلس النواب والتنفيذيين والصحفيين وعلماء الأزهر والأوقاف.

التزام المساجد بخطبة الجمعة الموحدة

وأكد «بسيوني» أنّ جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة التي حدّدتها وزارة الأوقاف والتي جاءت تحت عنوان «الحمد في القرآن والسُنة»، وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة.