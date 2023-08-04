زراعة أشجار مثمرة وزينة في مركزي ديرمواس وأبو قرقاص بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا، جهودها في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يُسهم في توفير مساحة خضراء وإضفاء طابع جمالي وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

مجهودات إدارة الحدائق والبساتين

من جانبه، تابع عامر طه، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، مجهودات إدارة الحدائق والبساتين بالوحدة المحلية، حيث تم استلام عدد من شتلات الأشجار المثمرة (زيتون ـ حورـ رمان)، وتوزيعها بالمجالس القروية الخمس تمهيداً للبدء في زراعتها بمحيط المدارس ومداخل ومخارج القرى وعدد من المصالح الحكومية ومراكز الشباب.

مبادرة 100 مليون شجرة في المنيا

كما تواصل الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، زراعة الأشجار بالمركز ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، حيث تتم الزراعة ومتابعة الري لجميع الأشجار بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة ضمن جهود الوحدة المحلية في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.

ووجه محافظ المنيا، الوحدات المحلية باستمرار الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.